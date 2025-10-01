- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
5 (45.45%)
Loss Trade:
6 (54.55%)
Best Trade:
2.64 USD
Worst Trade:
-24.50 USD
Profitto lordo:
5.62 USD (480 pips)
Perdita lorda:
-42.74 USD (2 935 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (2.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.64 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.43
Attività di trading:
96.09%
Massimo carico di deposito:
7.91%
Ultimo trade:
58 minuti fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.92
Long Trade:
7 (63.64%)
Short Trade:
4 (36.36%)
Fattore di profitto:
0.13
Profitto previsto:
-3.37 USD
Profitto medio:
1.12 USD
Perdita media:
-7.12 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-40.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.19 USD (4)
Crescita mensile:
-3.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.19 USD
Massimale:
40.19 USD (4.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.11% (40.19 USD)
Per equità:
4.38% (42.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|USDJPY
|3
|XAUUSD
|2
|EURAUD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|0
|USDJPY
|2
|XAUUSD
|-38
|EURAUD
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1
|USDJPY
|367
|XAUUSD
|-2.6K
|EURAUD
|-242
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.64 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2.56 USD
Massima perdita consecutiva: -40.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.05 × 19
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live27
|0.36 × 118
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|1.01 × 1831
|
ICMarketsSC-Live24
|1.02 × 593
|
ICMarketsSC-Live25
|1.06 × 433
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
RoboForex-ECN-2
|1.23 × 709
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live05
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
50 più
A set of highly profitable, low-drawdown EAs, all with TP and SL. No martingales or other dangerous trading.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-4%
0
0
USD
USD
940
USD
USD
1
100%
11
45%
96%
0.13
-3.37
USD
USD
4%
1:500