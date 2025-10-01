- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
55 (78.57%)
Loss Trade:
15 (21.43%)
Best Trade:
7.89 EUR
Worst Trade:
-5.25 EUR
Profitto lordo:
41.92 EUR (4 897 pips)
Perdita lorda:
-23.73 EUR (2 875 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (6.05 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
12.08 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
1.58
Long Trade:
66 (94.29%)
Short Trade:
4 (5.71%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
0.26 EUR
Profitto medio:
0.76 EUR
Perdita media:
-1.58 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-3.70 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9.55 EUR (3)
Crescita mensile:
36.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
11.54 EUR (17.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|GBPJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|23
|GBPJPY
|-2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.3K
|GBPJPY
|-323
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.89 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6.05 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.70 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-4
|2.17 × 1256
|
RoboForex-Pro-5
|2.40 × 1617
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.80 × 250
|
RoboForex-Pro-6
|3.12 × 723
|
VantageInternational-Live 9
|3.56 × 32
|
RoboForex-Pro-3
|5.33 × 75
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Non ci sono recensioni