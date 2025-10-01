SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FTHorizon MQL4
Aleksander Bedov

FTHorizon MQL4

Aleksander Bedov
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
55 (78.57%)
Loss Trade:
15 (21.43%)
Best Trade:
7.89 EUR
Worst Trade:
-5.25 EUR
Profitto lordo:
41.92 EUR (4 897 pips)
Perdita lorda:
-23.73 EUR (2 875 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (6.05 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
12.08 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
1.58
Long Trade:
66 (94.29%)
Short Trade:
4 (5.71%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
0.26 EUR
Profitto medio:
0.76 EUR
Perdita media:
-1.58 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-3.70 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9.55 EUR (3)
Crescita mensile:
36.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
11.54 EUR (17.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 69
GBPJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 23
GBPJPY -2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.3K
GBPJPY -323
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.89 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6.05 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.70 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro-4
2.17 × 1256
RoboForex-Pro-5
2.40 × 1617
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.80 × 250
RoboForex-Pro-6
3.12 × 723
VantageInternational-Live 9
3.56 × 32
RoboForex-Pro-3
5.33 × 75
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.91 × 420
Axi-US03-Live
10.24 × 793
2025.10.01 17:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
