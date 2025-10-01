- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
54 (77.14%)
Loss Trade:
16 (22.86%)
Best Trade:
7.16 EUR
Worst Trade:
-4.95 EUR
Profitto lordo:
41.49 EUR (48 663 pips)
Perdita lorda:
-23.81 EUR (25 977 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (7.89 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
8.33 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
2.98
Long Trade:
66 (94.29%)
Short Trade:
4 (5.71%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
0.25 EUR
Profitto medio:
0.77 EUR
Perdita media:
-1.49 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-5.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5.66 EUR (4)
Crescita mensile:
35.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
5.94 EUR (9.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|GBPJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|22
|GBPJPY
|-2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|GBPJPY
|-324
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.16 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7.89 EUR
Massima perdita consecutiva: -5.66 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 21
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Deriv-Server
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 3
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Teletrade-Sharp ECN
|0.00 × 2
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 12
|
STMarket-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
NoahGlobal-Server
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 4
77 più
