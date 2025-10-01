SegnaliSezioni
Aleksander Bedov

FTHorizon MQL5

Aleksander Bedov
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
54 (77.14%)
Loss Trade:
16 (22.86%)
Best Trade:
7.16 EUR
Worst Trade:
-4.95 EUR
Profitto lordo:
41.49 EUR (48 663 pips)
Perdita lorda:
-23.81 EUR (25 977 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (7.89 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
8.33 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
2.98
Long Trade:
66 (94.29%)
Short Trade:
4 (5.71%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
0.25 EUR
Profitto medio:
0.77 EUR
Perdita media:
-1.49 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-5.66 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-5.66 EUR (4)
Crescita mensile:
35.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
5.94 EUR (9.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 69
GBPJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 22
GBPJPY -2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 23K
GBPJPY -324
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.16 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7.89 EUR
Massima perdita consecutiva: -5.66 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 2
GerchikCo-MT5
0.00 × 4
OctaFX-Real2
0.00 × 21
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Deriv-Server
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.00 × 3
Axiory-Live
0.00 × 1
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Teletrade-Sharp ECN
0.00 × 2
CloverMarket-Online
0.00 × 3
MarketEquityInc-Live
0.00 × 12
STMarket-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 1
NoahGlobal-Server
0.00 × 14
Exness-MT5Real2
0.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 4
77 più
2025.10.01 17:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
