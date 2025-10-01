- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
7 (38.88%)
Loss Trade:
11 (61.11%)
Best Trade:
7.26 USD
Worst Trade:
-2.78 USD
Profitto lordo:
26.23 USD (1 734 pips)
Perdita lorda:
-18.29 USD (1 422 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (9.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.56 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
42.75%
Massimo carico di deposito:
0.39%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.30
Long Trade:
10 (55.56%)
Short Trade:
8 (44.44%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
0.44 USD
Profitto medio:
3.75 USD
Perdita media:
-1.66 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.10 USD (3)
Crescita mensile:
1.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.68 USD
Massimale:
6.10 USD (1.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.00% (6.10 USD)
Per equità:
0.19% (1.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|312
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.26 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +9.56 USD
Massima perdita consecutiva: -6.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 180
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.78 × 103
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
|
ICMarketsSC-Live31
|3.05 × 22
