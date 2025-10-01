- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
0.50 EUR
Worst Trade:
-0.03 EUR
Profitto lordo:
0.68 EUR (116 pips)
Perdita lorda:
-0.10 EUR (19 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (0.12 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.50 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
1.53%
Massimo carico di deposito:
2.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
7.25
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
6.80
Profitto previsto:
0.07 EUR
Profitto medio:
0.17 EUR
Perdita media:
-0.03 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-0.08 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.08 EUR (3)
Crescita mensile:
0.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.08 EUR (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.08% (0.08 EUR)
Per equità:
0.22% (0.22 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1
|USDCAD
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|113
|USDCAD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.50 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +0.12 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.08 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.22 × 46
|
ICMarketsSC-Live05
|0.26 × 50
|
ICMarketsSC-Live31
|0.35 × 227
|
AIMS-Live Server
|0.43 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 108
|
Exness-Real9
|0.52 × 25
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.52 × 273
|
ICMarketsSC-Live08
|0.55 × 1240
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.77 × 1112
|
ICMarketsSC-Live24
|0.82 × 13394
|
ICMarketsSC-Live32
|0.85 × 5374
|
ICMarketsSC-Live26
|0.87 × 143
