Matthew Lewis Beedle

NasdaqCurse

Matthew Lewis Beedle
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
26.16 EUR
Worst Trade:
-28.61 EUR
Profitto lordo:
48.24 EUR (5 847 pips)
Perdita lorda:
-86.63 EUR (10 079 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (34.62 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
34.62 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
97.98%
Massimo carico di deposito:
11.50%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
8 (88.89%)
Short Trade:
1 (11.11%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-4.27 EUR
Profitto medio:
12.06 EUR
Perdita media:
-17.33 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-83.35 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-83.35 EUR (4)
Crescita mensile:
-3.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.73 EUR
Massimale:
83.35 EUR (8.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.22% (83.35 EUR)
Per equità:
2.76% (26.40 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX -44
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX -4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.16 EUR
Worst Trade: -29 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +34.62 EUR
Massima perdita consecutiva: -83.35 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.13 11:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 20:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 16:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.01 16:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 16:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
