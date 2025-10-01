- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
10 (76.92%)
Loss Trade:
3 (23.08%)
Best Trade:
8.81 USD
Worst Trade:
-5.10 USD
Profitto lordo:
50.69 USD (1 434 pips)
Perdita lorda:
-13.79 USD (376 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (17.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.94 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.24
Long Trade:
7 (53.85%)
Short Trade:
6 (46.15%)
Fattore di profitto:
3.68
Profitto previsto:
2.84 USD
Profitto medio:
5.07 USD
Perdita media:
-4.60 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.10 USD (1)
Crescita mensile:
0.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.10 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD.s
|7
|NZDCAD.s
|5
|AUDNZD.s
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD.s
|19
|NZDCAD.s
|15
|AUDNZD.s
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD.s
|537
|NZDCAD.s
|419
|AUDNZD.s
|102
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.81 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17.94 USD
Massima perdita consecutiva: -5.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
