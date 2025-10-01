SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Scalping trades based on MacD signals
Nishaal Rooplall

Scalping trades based on MacD signals

Nishaal Rooplall
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 471%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
504
Profit Trade:
462 (91.66%)
Loss Trade:
42 (8.33%)
Best Trade:
154.47 USD
Worst Trade:
-54.37 USD
Profitto lordo:
1 642.24 USD (1 554 034 pips)
Perdita lorda:
-466.55 USD (440 449 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (147.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
172.32 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.53%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
11.90
Long Trade:
441 (87.50%)
Short Trade:
63 (12.50%)
Fattore di profitto:
3.52
Profitto previsto:
2.33 USD
Profitto medio:
3.55 USD
Perdita media:
-11.11 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-98.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-98.75 USD (2)
Crescita mensile:
106.87%
Previsione annuale:
1 296.66%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
98.82 USD (8.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.45% (98.82 USD)
Per equità:
3.15% (66.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 202
EURUSD 70
USDCAD 33
XAGUSD 32
XAUUSD 29
USTEC 27
USDJPY 27
EURJPY 20
GBPJPY 18
AUDUSD 17
NZDUSD 16
GBPUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 237
EURUSD 4
USDCAD 18
XAGUSD 15
XAUUSD 16
USTEC 828
USDJPY 12
EURJPY 7
GBPJPY 24
AUDUSD 8
NZDUSD 3
GBPUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 998K
EURUSD -174
USDCAD 1K
XAGUSD 1.4K
XAUUSD 1.7K
USTEC 107K
USDJPY 579
EURJPY 827
GBPJPY 2.4K
AUDUSD 389
NZDUSD 253
GBPUSD 332
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +154.47 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +147.73 USD
Massima perdita consecutiva: -98.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 24
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.24 × 17
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.47 × 38
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.56 × 9
OxSecurities-Live
0.60 × 5
VantageInternational-Live 4
0.70 × 92
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5-2
1.53 × 14663
ICMarketsSC-MT5
1.87 × 371
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
84 più
Scalping trades taken based off MacD signals
Non ci sono recensioni
2025.10.01 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 16:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 16:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 15:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.01 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
