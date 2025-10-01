- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
504
Profit Trade:
462 (91.66%)
Loss Trade:
42 (8.33%)
Best Trade:
154.47 USD
Worst Trade:
-54.37 USD
Profitto lordo:
1 642.24 USD (1 554 034 pips)
Perdita lorda:
-466.55 USD (440 449 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (147.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
172.32 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.53%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
11.90
Long Trade:
441 (87.50%)
Short Trade:
63 (12.50%)
Fattore di profitto:
3.52
Profitto previsto:
2.33 USD
Profitto medio:
3.55 USD
Perdita media:
-11.11 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-98.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-98.75 USD (2)
Crescita mensile:
106.87%
Previsione annuale:
1 296.66%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
98.82 USD (8.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.45% (98.82 USD)
Per equità:
3.15% (66.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|202
|EURUSD
|70
|USDCAD
|33
|XAGUSD
|32
|XAUUSD
|29
|USTEC
|27
|USDJPY
|27
|EURJPY
|20
|GBPJPY
|18
|AUDUSD
|17
|NZDUSD
|16
|GBPUSD
|13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|237
|EURUSD
|4
|USDCAD
|18
|XAGUSD
|15
|XAUUSD
|16
|USTEC
|828
|USDJPY
|12
|EURJPY
|7
|GBPJPY
|24
|AUDUSD
|8
|NZDUSD
|3
|GBPUSD
|4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|998K
|EURUSD
|-174
|USDCAD
|1K
|XAGUSD
|1.4K
|XAUUSD
|1.7K
|USTEC
|107K
|USDJPY
|579
|EURJPY
|827
|GBPJPY
|2.4K
|AUDUSD
|389
|NZDUSD
|253
|GBPUSD
|332
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +154.47 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +147.73 USD
Massima perdita consecutiva: -98.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
VantageFX-Live
|0.00 × 4
OctaFX-Real
|0.00 × 1
Weltrade-Real
|0.00 × 17
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Opogroup-Server1
|0.00 × 24
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
Exness-MT5Real10
|0.24 × 17
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
|0.47 × 38
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
itexsys-Platform
|0.56 × 9
OxSecurities-Live
|0.60 × 5
VantageInternational-Live 4
|0.70 × 92
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5-2
|1.53 × 14663
ICMarketsSC-MT5
|1.87 × 371
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
Scalping trades taken based off MacD signals
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
471%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
14
95%
504
91%
100%
3.51
2.33
USD
USD
11%
1:200