Seng Qiong Ooi

GoGoldXAUUSD

Seng Qiong Ooi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 7%
Axi-US03-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
27 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.82 GBP
Worst Trade:
0.00 GBP
Profitto lordo:
71.50 GBP (9 783 pips)
Perdita lorda:
0.00 GBP
Vincite massime consecutive:
27 (71.50 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
71.50 GBP (27)
Indice di Sharpe:
4.80
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.93%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
27 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.65 GBP
Profitto medio:
2.65 GBP
Perdita media:
0.00 GBP
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 GBP)
Massima perdita consecutiva:
0.00 GBP (0)
Crescita mensile:
7.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
0.00 GBP (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
6.96% (73.45 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.82 GBP
Worst Trade: -0 GBP
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +71.50 GBP
Massima perdita consecutiva: -0.00 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US03-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ava-Real 3
3.27 × 15
Trading on XAUUSD (gold) with self developed EA and news filter.

Very high accuracy up to 98%, low drawdown with consistent profit target of more than 10% per month.

This is not a martingale strategy, trading signal setting WILL ALWAYS REMAIN as 0.01 lot hence just set your multiplier accordingly base on your account capital.

Backtested strategy with 4 years historical data, recommended setting as below:

ECN / Standard account (strategy not sensitive to spread)
Minimum capital required: USD100
Leverage: 1:500
Lot size setting: 0.01 lot per USD100 equity

Feel free to share and subscribe.
Thank you for your kind support & trust. 
If your account is making profit lesser than expected, please create an account with AxiTrader using the URL below:

Non ci sono recensioni
2025.10.01 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
