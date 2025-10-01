- Crescita
Trade:
27
Profit Trade:
27 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.82 GBP
Worst Trade:
0.00 GBP
Profitto lordo:
71.50 GBP (9 783 pips)
Perdita lorda:
0.00 GBP
Vincite massime consecutive:
27 (71.50 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
71.50 GBP (27)
Indice di Sharpe:
4.80
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.93%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
27 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.65 GBP
Profitto medio:
2.65 GBP
Perdita media:
0.00 GBP
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 GBP)
Massima perdita consecutiva:
0.00 GBP (0)
Crescita mensile:
7.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
0.00 GBP (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
6.96% (73.45 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US03-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Ava-Real 3
|3.27 × 15
Trading on XAUUSD (gold) with self developed EA and news filter.
Very high accuracy up to 98%, low drawdown with consistent profit target of more than 10% per month.
This is not a martingale strategy, trading signal setting WILL ALWAYS REMAIN as 0.01 lot hence just set your multiplier accordingly base on your account capital.
Backtested strategy with 4 years historical data, recommended setting as below:
ECN / Standard account (strategy not sensitive to spread)
Minimum capital required: USD100
Leverage: 1:500
Lot size setting: 0.01 lot per USD100 equity
Feel free to share and subscribe.
Thank you for your kind support & trust.
If your account is making profit lesser than expected, please create an account with AxiTrader using the URL below:
