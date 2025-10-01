- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
12 (85.71%)
Loss Trade:
2 (14.29%)
Best Trade:
67.50 USD
Worst Trade:
-0.54 USD
Profitto lordo:
264.25 USD (77 739 pips)
Perdita lorda:
-4.71 USD (643 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (238.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
238.91 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.76
Attività di trading:
23.03%
Massimo carico di deposito:
14.97%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
231.73
Long Trade:
14 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
56.10
Profitto previsto:
18.54 USD
Profitto medio:
22.02 USD
Perdita media:
-2.36 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.54 USD (1)
Crescita mensile:
25.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.84 USD
Massimale:
1.12 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.08% (0.84 USD)
Per equità:
18.08% (183.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|260
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|77K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +67.50 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +238.91 USD
Massima perdita consecutiva: -0.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
Exness-MT5Real8
|19.89 × 227
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
26%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
100%
14
85%
23%
56.10
18.54
USD
USD
18%
1:500