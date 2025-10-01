- Crescita
Trade:
35
Profit Trade:
26 (74.28%)
Loss Trade:
9 (25.71%)
Best Trade:
438.00 USD
Worst Trade:
-20.00 USD
Profitto lordo:
797.88 USD (6 045 pips)
Perdita lorda:
-31.73 USD (1 216 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (667.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
667.28 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
45.16%
Massimo carico di deposito:
4.03%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
38.31
Long Trade:
14 (40.00%)
Short Trade:
21 (60.00%)
Fattore di profitto:
25.15
Profitto previsto:
21.89 USD
Profitto medio:
30.69 USD
Perdita media:
-3.53 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.00 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.67 USD
Massimale:
20.00 USD (0.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.13% (20.00 USD)
Per equità:
0.08% (12.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|766
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Best Trade: +438.00 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +667.28 USD
Massima perdita consecutiva: -4.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
1
100%
35
74%
45%
25.14
21.89
USD
USD
0%
1:500