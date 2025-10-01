SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Pro Forex
Marco Vinicius Couto Balado

Pro Forex

Marco Vinicius Couto Balado
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Exness-Real24
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
10 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
745.61 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 560.91 USD (76 762 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
10 (1 560.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 560.91 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.12%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
8 (80.00%)
Short Trade:
2 (20.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
156.09 USD
Profitto medio:
156.09 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
119.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
11.72% (310.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 9
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 815
XAUUSD 746
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.2K
XAUUSD 75K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +745.61 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 560.91 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-9
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.08 × 24
ICMarketsSC-Live15
0.40 × 469
XMGlobal-Real 43
0.42 × 24
FXChoice-Pro Live
0.50 × 8
ICMarketsSC-Live25
0.57 × 21
Exness-Real11
0.77 × 4179
Exness-Real27
0.81 × 70074
Exness-Real12
0.96 × 2036
XMTrading-Real 47
1.34 × 29
OctaFX-Real6
1.38 × 16
DuoMarkets-DemoBHS
1.57 × 14
Exness-Real26
1.72 × 466
DuoMarkets-Live04
2.02 × 41
XMGlobal-Real 3
3.81 × 312
XMGlobal-Real 16
3.97 × 1476
InfinoxCapital-Live04
4.50 × 4
IronFXBM-Real9
5.02 × 335
RoboForex-ProCent-7
5.20 × 766
Exness-Real
5.48 × 180
RoboForex-Pro-2
6.07 × 28
RoboForex-Pro-3
6.32 × 22
ICMarkets-Live22
7.00 × 1
VTMarkets-Live 4
7.00 × 1
RoboForex-ProCent-4
7.93 × 68
9 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Sinal particular
Non ci sono recensioni
2025.10.01 14:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 14:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pro Forex
30USD al mese
0%
0
0
USD
2.6K
USD
2
0%
10
100%
100%
n/a
156.09
USD
12%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.