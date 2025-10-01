- Crescita
Trade:
10
Profit Trade:
10 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
745.61 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 560.91 USD (76 762 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
10 (1 560.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 560.91 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.12%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
8 (80.00%)
Short Trade:
2 (20.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
156.09 USD
Profitto medio:
156.09 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
119.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
11.72% (310.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|815
|XAUUSD
|746
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.2K
|XAUUSD
|75K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +745.61 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 560.91 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-9
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.08 × 24
|
ICMarketsSC-Live15
|0.40 × 469
|
XMGlobal-Real 43
|0.42 × 24
|
FXChoice-Pro Live
|0.50 × 8
|
ICMarketsSC-Live25
|0.57 × 21
|
Exness-Real11
|0.77 × 4179
|
Exness-Real27
|0.81 × 70074
|
Exness-Real12
|0.96 × 2036
|
XMTrading-Real 47
|1.34 × 29
|
OctaFX-Real6
|1.38 × 16
|
DuoMarkets-DemoBHS
|1.57 × 14
|
Exness-Real26
|1.72 × 466
|
DuoMarkets-Live04
|2.02 × 41
|
XMGlobal-Real 3
|3.81 × 312
|
XMGlobal-Real 16
|3.97 × 1476
|
InfinoxCapital-Live04
|4.50 × 4
|
IronFXBM-Real9
|5.02 × 335
|
RoboForex-ProCent-7
|5.20 × 766
|
Exness-Real
|5.48 × 180
|
RoboForex-Pro-2
|6.07 × 28
|
RoboForex-Pro-3
|6.32 × 22
|
ICMarkets-Live22
|7.00 × 1
|
VTMarkets-Live 4
|7.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-4
|7.93 × 68
Sinal particular
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
2
0%
10
100%
100%
n/a
156.09
USD
USD
12%
1:500