  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-0.05 USD
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
9.67%
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.05 USD
Massimale:
0.05 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.06% (0.12 USD)

Distribuzione

Nessun dato

  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Я — Антон Шамрай, трейдер, прошедший обучение в @tradercampofficial


Работаю по теханализу, проверенному риск-менеджменту и собственным стратегиям (Katana, ТС Кличко, Alligator + Fractal).



📬 Что ты получишь:


🔹 Точные сигналы в текстовом формате, включающие:

– Тип сделки: покупка / продажа / отложенный ордер

– Уровни: вход, тейк-профит, стоп-лосс, трейлинг-стоп

– Никакой воды — только чёткие точки входа и выхода


🔹 Утренняя аналитика рынка

– Каждый рабочий день в 10:00 по Киеву / Москве

– Краткий обзор текущей ситуации по ключевым инструментам



🗓 Расписание работы канала:


📌 Сигналы — в течение всей рабочей недели (Пн–Пт)

📌 Рынок сегодня — обзоры в 10:00 ежедневно

📌 Выходные — время для отдыха и анализа



💼 Моя философия:


Трейдинг — это не азарт, а система.

Я делаю акцент на стабильность, логику и дисциплину.

Формула Успеха — это результат работы, а не случайность.



🛡 Рекомендация:


Money management:  маячок 1%-2% от депозита, рабочий обьем 2-5% от депозита


Торговля ведётся с использованием брокера Amarkets — надёжная платформа для качественного исполнения сделок. Рекомендую.

Ссылка для регистрации https://profit-market.info/sign-up/real/?g=RELX5D



📲 Подписывайся на канал и начинай путь к стабильному трейдингу.

Проверенные сигналы. Ясные правила. Минимум эмоций.


2025.10.01 14:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 14:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 14:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.01 14:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 14:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
