SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XAU SCORPIO
Iskandar Iskandar

XAU SCORPIO

Iskandar Iskandar
0 recensioni
73 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 441%
VantageInternational-Live 11
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 464
Profit Trade:
3 021 (67.67%)
Loss Trade:
1 443 (32.33%)
Best Trade:
1 656.40 USD
Worst Trade:
-1 458.60 USD
Profitto lordo:
51 854.69 USD (878 379 pips)
Perdita lorda:
-29 580.32 USD (799 851 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (142.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 865.27 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
0.15%
Massimo carico di deposito:
0.20%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
77
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.19
Long Trade:
1 703 (38.15%)
Short Trade:
2 761 (61.85%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
4.99 USD
Profitto medio:
17.16 USD
Perdita media:
-20.50 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-523.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 572.88 USD (8)
Crescita mensile:
13.49%
Previsione annuale:
163.67%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 598.94 USD (13.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.75% (3 598.94 USD)
Per equità:
0.05% (3.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 4464
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 22K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 79K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 656.40 USD
Worst Trade: -1 459 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +142.06 USD
Massima perdita consecutiva: -523.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XAU SCORPIO
30USD al mese
441%
0
0
USD
7.9K
USD
73
96%
4 464
67%
0%
1.75
4.99
USD
18%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.