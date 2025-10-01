- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
334.98 USD
Worst Trade:
-634.98 USD
Profitto lordo:
482.17 USD (2 461 pips)
Perdita lorda:
-701.61 USD (575 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (109.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
334.98 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.41%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-24.38 USD
Profitto medio:
96.43 USD
Perdita media:
-175.40 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-635.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-635.64 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
663.24 USD
Massimale:
663.24 USD (0.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.64% (639.96 USD)
Per equità:
0.14% (141.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|5
|XAUUSD
|2
|GBPCAD
|1
|WS30
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|-159
|XAUUSD
|-1
|GBPCAD
|-1
|WS30
|-58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|2K
|XAUUSD
|-5
|GBPCAD
|-18
|WS30
|-115
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +334.98 USD
Worst Trade: -635 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +109.76 USD
Massima perdita consecutiva: -635.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 66
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.85 × 84
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
Weltrade-Real
|6.26 × 231
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
FxPro-MT5
|18.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
149USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
1
100%
9
55%
100%
0.68
-24.38
USD
USD
1%
1:200