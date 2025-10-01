- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
21 (87.50%)
Loss Trade:
3 (12.50%)
Best Trade:
49.94 USD
Worst Trade:
-24.25 USD
Profitto lordo:
145.84 USD (10 643 pips)
Perdita lorda:
-34.45 USD (3 327 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (52.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.56 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.47%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.47
Long Trade:
15 (62.50%)
Short Trade:
9 (37.50%)
Fattore di profitto:
4.23
Profitto previsto:
4.64 USD
Profitto medio:
6.94 USD
Perdita media:
-11.48 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-32.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.09 USD (2)
Crescita mensile:
3.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
32.09 USD (1.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.05% (32.09 USD)
Per equità:
4.45% (138.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|EURUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|106
|EURUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.1K
|EURUSD
|220
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.94 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +52.96 USD
Massima perdita consecutiva: -32.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.46 × 606
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 223
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.69 × 941
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 788
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
ICMarkets-Live22
|1.36 × 28
