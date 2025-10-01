- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
41.58 USD
Worst Trade:
-17.38 USD
Profitto lordo:
180.66 USD (1 254 075 pips)
Perdita lorda:
-32.32 USD (2 757 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (88.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.95 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.73
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.98%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
8.54
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.59
Profitto previsto:
13.49 USD
Profitto medio:
25.81 USD
Perdita media:
-8.08 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-17.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.38 USD (1)
Crescita mensile:
24.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.38 USD
Massimale:
17.38 USD (2.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.55% (9.51 USD)
Per equità:
1.00% (6.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|EURJPY
|2
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURAUD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|118
|EURJPY
|35
|EURUSD
|-17
|GBPAUD
|-10
|GBPUSD
|-5
|USDJPY
|27
|EURAUD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1.2M
|EURJPY
|5.2K
|EURUSD
|-858
|GBPAUD
|-1.4K
|GBPUSD
|-466
|USDJPY
|2K
|EURAUD
|-19
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.58 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +88.95 USD
Massima perdita consecutiva: -17.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 34
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 673
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.29 × 454
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 109
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
Manual trading with pullback strategy
TF: H4/D1
No Scalping, No Grid, No Martingale
