Trade:
15
Profit Trade:
12 (80.00%)
Loss Trade:
3 (20.00%)
Best Trade:
5.62 USD
Worst Trade:
-3.44 USD
Profitto lordo:
36.98 USD (36 953 pips)
Perdita lorda:
-6.75 USD (6 750 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (22.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.33 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.75
Attività di trading:
13.79%
Massimo carico di deposito:
3.87%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
5.54
Long Trade:
15 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.48
Profitto previsto:
2.02 USD
Profitto medio:
3.08 USD
Perdita media:
-2.25 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.46 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.46 USD
Massimale:
5.46 USD (0.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.55% (5.46 USD)
Per equità:
1.14% (11.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|30
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|30K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +5.62 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22.33 USD
Massima perdita consecutiva: -5.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
3%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
15
80%
14%
5.47
2.02
USD
USD
1%
1:500