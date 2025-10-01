- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
7 (58.33%)
Loss Trade:
5 (41.67%)
Best Trade:
4.34 USD
Worst Trade:
-1.07 USD
Profitto lordo:
9.39 USD (950 pips)
Perdita lorda:
-2.39 USD (325 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (6.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.46 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
95.00%
Massimo carico di deposito:
14.96%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
6.54
Long Trade:
3 (25.00%)
Short Trade:
9 (75.00%)
Fattore di profitto:
3.93
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
1.34 USD
Perdita media:
-0.48 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.07 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.07 USD
Massimale:
1.07 USD (1.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.64% (0.64 USD)
Per equità:
4.00% (4.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2
|EURCAD
|2
|AUDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|EURCHF
|1
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-2
|EURCAD
|2
|AUDCAD
|0
|AUDJPY
|0
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|4
|EURCHF
|0
|GBPUSD
|0
|CADJPY
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-223
|EURCAD
|307
|AUDCAD
|58
|AUDJPY
|-24
|AUDUSD
|86
|NZDUSD
|124
|GBPCHF
|346
|EURCHF
|-30
|GBPUSD
|29
|CADJPY
|-48
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.34 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.46 USD
Massima perdita consecutiva: -1.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
FXView2-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 33
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 20
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 35
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.05 × 20
|
ICMarketsSC-Live27
|0.06 × 100
|
ICMarketsEU-Live17
|0.09 × 75
|
Exness-Real28
|0.10 × 58
|
XMGlobal-Real 2
|0.11 × 36
|
VantageInternational-Live 10
|0.11 × 35
|
OctaFX-Real5
|0.15 × 20
my personal trading, if you like you can copy
minimum investment $100 for 0.01 lot
do not ask any question
Risk is yours
