Sivakumar Subbaiya

Maaya

Sivakumar Subbaiya
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
OctaFX-Real5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
7 (58.33%)
Loss Trade:
5 (41.67%)
Best Trade:
4.34 USD
Worst Trade:
-1.07 USD
Profitto lordo:
9.39 USD (950 pips)
Perdita lorda:
-2.39 USD (325 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (6.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.46 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
95.00%
Massimo carico di deposito:
14.96%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
6.54
Long Trade:
3 (25.00%)
Short Trade:
9 (75.00%)
Fattore di profitto:
3.93
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
1.34 USD
Perdita media:
-0.48 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.07 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.07 USD
Massimale:
1.07 USD (1.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.64% (0.64 USD)
Per equità:
4.00% (4.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 2
EURCAD 2
AUDCAD 1
AUDJPY 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPCHF 1
EURCHF 1
GBPUSD 1
CADJPY 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -2
EURCAD 2
AUDCAD 0
AUDJPY 0
AUDUSD 1
NZDUSD 1
GBPCHF 4
EURCHF 0
GBPUSD 0
CADJPY 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -223
EURCAD 307
AUDCAD 58
AUDJPY -24
AUDUSD 86
NZDUSD 124
GBPCHF 346
EURCHF -30
GBPUSD 29
CADJPY -48
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.34 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.46 USD
Massima perdita consecutiva: -1.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
FXView2-Live
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 33
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 20
OctaFX-Real8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 35
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.05 × 20
ICMarketsSC-Live27
0.06 × 100
ICMarketsEU-Live17
0.09 × 75
Exness-Real28
0.10 × 58
XMGlobal-Real 2
0.11 × 36
VantageInternational-Live 10
0.11 × 35
OctaFX-Real5
0.15 × 20
52 più
my personal trading, if you like you can copy

minimum investment $100 for 0.01 lot

do not ask any question

Risk is yours 

Non ci sono recensioni
2025.10.02 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 01:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.01 16:09
Share of trading days is too low
2025.10.01 16:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 12:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 12:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 12:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.01 12:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 12:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
