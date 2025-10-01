- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
39 (53.42%)
Loss Trade:
34 (46.58%)
Best Trade:
39.55 USD
Worst Trade:
-32.42 USD
Profitto lordo:
276.06 USD (2 980 pips)
Perdita lorda:
-724.36 USD (27 486 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (33.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
44 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
-0.96
Long Trade:
45 (61.64%)
Short Trade:
28 (38.36%)
Fattore di profitto:
0.38
Profitto previsto:
-6.14 USD
Profitto medio:
7.08 USD
Perdita media:
-21.30 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-20.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.14 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
61%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
448.60 USD
Massimale:
468.98 USD (126.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.20% (468.68 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|34
|GBPUSD
|24
|XAUUSD
|4
|AUDUSD
|3
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURCAD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-223
|GBPUSD
|-123
|XAUUSD
|-35
|AUDUSD
|6
|USDJPY
|-35
|GBPJPY
|32
|AUDCHF
|3
|EURCAD
|-26
|CHFJPY
|-22
|NZDUSD
|-1
|USDCAD
|-26
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-570
|GBPUSD
|-289
|XAUUSD
|-24K
|AUDUSD
|72
|USDJPY
|-65
|GBPJPY
|443
|AUDCHF
|300
|EURCAD
|-211
|CHFJPY
|-225
|NZDUSD
|11
|USDCAD
|-64
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.55 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +33.82 USD
Massima perdita consecutiva: -20.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.53 × 970
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real15
|1.40 × 422
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.65 × 128
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.74 × 87
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.34 × 319
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
|
Exness-MT5Real
|5.22 × 94
|
Exness-MT5Real6
|5.35 × 63
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
|
Weltrade-Real
|5.96 × 113
|
OctaFX-Real2
|6.00 × 1
