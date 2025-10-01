SegnaliSezioni
Vu Hong Quang

Quang VU

Vu Hong Quang
0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -43%
Exness-MT5Real8
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
39 (53.42%)
Loss Trade:
34 (46.58%)
Best Trade:
39.55 USD
Worst Trade:
-32.42 USD
Profitto lordo:
276.06 USD (2 980 pips)
Perdita lorda:
-724.36 USD (27 486 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (33.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
44 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
-0.96
Long Trade:
45 (61.64%)
Short Trade:
28 (38.36%)
Fattore di profitto:
0.38
Profitto previsto:
-6.14 USD
Profitto medio:
7.08 USD
Perdita media:
-21.30 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-20.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.14 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
61%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
448.60 USD
Massimale:
468.98 USD (126.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.20% (468.68 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 34
GBPUSD 24
XAUUSD 4
AUDUSD 3
USDJPY 2
GBPJPY 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
NZDUSD 1
USDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -223
GBPUSD -123
XAUUSD -35
AUDUSD 6
USDJPY -35
GBPJPY 32
AUDCHF 3
EURCAD -26
CHFJPY -22
NZDUSD -1
USDCAD -26
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -570
GBPUSD -289
XAUUSD -24K
AUDUSD 72
USDJPY -65
GBPJPY 443
AUDCHF 300
EURCAD -211
CHFJPY -225
NZDUSD 11
USDCAD -64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.55 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +33.82 USD
Massima perdita consecutiva: -20.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.53 × 970
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.40 × 422
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.65 × 128
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
ICMarketsSC-MT5-2
3.34 × 319
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real
5.22 × 94
Exness-MT5Real6
5.35 × 63
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
Weltrade-Real
5.96 × 113
OctaFX-Real2
6.00 × 1
11 più
2025.10.01 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 43 days
