Michele Antonicelli

TopGrid

Michele Antonicelli
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
72 (76.59%)
Loss Trade:
22 (23.40%)
Best Trade:
1.49 USD
Worst Trade:
-1.42 USD
Profitto lordo:
28.94 USD (3 101 pips)
Perdita lorda:
-12.67 USD (906 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (4.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.04 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
56.23%
Massimo carico di deposito:
1.10%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
96
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
6.38
Long Trade:
51 (54.26%)
Short Trade:
43 (45.74%)
Fattore di profitto:
2.28
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
0.40 USD
Perdita media:
-0.58 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.52 USD (3)
Crescita mensile:
2.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
2.55 USD (0.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.36% (2.61 USD)
Per equità:
0.24% (1.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 94
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 16
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.49 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.04 USD
Massima perdita consecutiva: -2.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Nome strategia: Grid Balance

Tipo: Grid Trading senza martingala


Questo segnale utilizza una strategia grid senza martingala, che apre posizioni solo quando il mercato raggiunge condizioni di ipervenduto o ipercomprato, evitando così entrate casuali.

L’obiettivo è una crescita costante, con un rendimento medio atteso intorno all’1% al giorno, pari a circa 25% al mese.

  • ✅ Senza martingala, senza aumento esponenziale dei lotti

  • ✅ Entrate solo in zone di eccesso (ipercomprato/ipervenduto)

  • ✅ Take Profit dinamico per chiusura cicli veloci

  • ✅ Capitale minimo consigliato: 500 USD o EUR


Non ci sono recensioni
2025.10.01 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
