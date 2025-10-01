- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD+
|16
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD+
|2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Nome strategia: Grid Balance
Tipo: Grid Trading senza martingala
Questo segnale utilizza una strategia grid senza martingala, che apre posizioni solo quando il mercato raggiunge condizioni di ipervenduto o ipercomprato, evitando così entrate casuali.
L’obiettivo è una crescita costante, con un rendimento medio atteso intorno all’1% al giorno, pari a circa 25% al mese.
-
✅ Senza martingala, senza aumento esponenziale dei lotti
-
✅ Entrate solo in zone di eccesso (ipercomprato/ipervenduto)
-
✅ Take Profit dinamico per chiusura cicli veloci
-
✅ Capitale minimo consigliato: 500 USD o EUR
USD
USD
USD