HOANG THI COI Hoang Thi

AnhTruong KaKa

0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
172
Profit Trade:
97 (56.39%)
Loss Trade:
75 (43.60%)
Best Trade:
13.83 USD
Worst Trade:
-15.86 USD
Profitto lordo:
190.83 USD (328 645 pips)
Perdita lorda:
-141.86 USD (393 338 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (10.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.11 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
96.82%
Massimo carico di deposito:
42.77%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
177
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
2.01
Long Trade:
86 (50.00%)
Short Trade:
86 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.28 USD
Profitto medio:
1.97 USD
Perdita media:
-1.89 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-9.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.86 USD (1)
Crescita mensile:
16.34%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.07 USD
Massimale:
24.39 USD (10.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.09% (24.39 USD)
Per equità:
13.89% (47.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 66
US30 44
BTCUSD 20
USTEC 17
ETHUSD 17
USOIL 4
US30_x10 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 48
US30 4
BTCUSD 12
USTEC -5
ETHUSD -1
USOIL -3
US30_x10 -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.3K
US30 495
BTCUSD -53K
USTEC -17K
ETHUSD -632
USOIL -254
US30_x10 -611
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.83 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.63 USD
Massima perdita consecutiva: -9.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real31
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Non ci sono recensioni
2025.10.01 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
