- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
172
Profit Trade:
97 (56.39%)
Loss Trade:
75 (43.60%)
Best Trade:
13.83 USD
Worst Trade:
-15.86 USD
Profitto lordo:
190.83 USD (328 645 pips)
Perdita lorda:
-141.86 USD (393 338 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (10.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.11 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
96.82%
Massimo carico di deposito:
42.77%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
177
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
2.01
Long Trade:
86 (50.00%)
Short Trade:
86 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.28 USD
Profitto medio:
1.97 USD
Perdita media:
-1.89 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-9.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.86 USD (1)
Crescita mensile:
16.34%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.07 USD
Massimale:
24.39 USD (10.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.09% (24.39 USD)
Per equità:
13.89% (47.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|US30
|44
|BTCUSD
|20
|USTEC
|17
|ETHUSD
|17
|USOIL
|4
|US30_x10
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|48
|US30
|4
|BTCUSD
|12
|USTEC
|-5
|ETHUSD
|-1
|USOIL
|-3
|US30_x10
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.3K
|US30
|495
|BTCUSD
|-53K
|USTEC
|-17K
|ETHUSD
|-632
|USOIL
|-254
|US30_x10
|-611
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.83 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.63 USD
Massima perdita consecutiva: -9.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
356
USD
USD
1
87%
172
56%
97%
1.34
0.28
USD
USD
14%
1:200