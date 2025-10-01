- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|UK100
|17
|AUS200
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|UK100
|4
|AUS200
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|UK100
|4.2K
|AUS200
|2.7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tradeview-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Questo segnale utilizza una strategia grid senza martingala, che apre posizioni solo quando il mercato raggiunge condizioni di ipervenduto o ipercomprato, evitando così entrate casuali.
L’obiettivo è una crescita costante, con un rendimento medio atteso intorno all’1% al giorno, pari a circa 25% al mese.
-
✅ Senza martingala, senza aumento esponenziale dei lotti
-
✅ Entrate solo in zone di eccesso (ipercomprato/ipervenduto)
-
✅ Take Profit dinamico per chiusura cicli veloci
-
✅ Capitale minimo consigliato: 500 USD o EUR
USD
EUR
EUR