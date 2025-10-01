SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Index Strategy
Michele Antonicelli

Index Strategy

Michele Antonicelli
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Tradeview-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
12 (63.15%)
Loss Trade:
7 (36.84%)
Best Trade:
1.75 EUR
Worst Trade:
-1.30 EUR
Profitto lordo:
8.95 EUR (9 612 pips)
Perdita lorda:
-4.31 EUR (2 637 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1.85 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1.85 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.87%
Ultimo trade:
52 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.09
Long Trade:
1 (5.26%)
Short Trade:
18 (94.74%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
0.24 EUR
Profitto medio:
0.75 EUR
Perdita media:
-0.62 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-1.30 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1.30 EUR (1)
Crescita mensile:
1.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.05 EUR
Massimale:
1.50 EUR (0.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.52% (1.35 EUR)
Per equità:
1.89% (4.92 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
UK100 17
AUS200 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
UK100 4
AUS200 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
UK100 4.2K
AUS200 2.7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.75 EUR
Worst Trade: -1 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.85 EUR
Massima perdita consecutiva: -1.30 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tradeview-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Questo segnale utilizza una strategia grid senza martingala, che apre posizioni solo quando il mercato raggiunge condizioni di ipervenduto o ipercomprato, evitando così entrate casuali.

L’obiettivo è una crescita costante, con un rendimento medio atteso intorno all’1% al giorno, pari a circa 25% al mese.

  • ✅ Senza martingala, senza aumento esponenziale dei lotti

  • ✅ Entrate solo in zone di eccesso (ipercomprato/ipervenduto)

  • ✅ Take Profit dinamico per chiusura cicli veloci

  • ✅ Capitale minimo consigliato: 500 USD o EUR


Non ci sono recensioni
2025.10.01 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 11:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
