Segnali / MetaTrader 5 / STAR S129
Sivakumar Paul Suyambu

STAR S129

Sivakumar Paul Suyambu
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Exness-MT5Real17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
4 (40.00%)
Loss Trade:
6 (60.00%)
Best Trade:
31.77 USD
Worst Trade:
-18.28 USD
Profitto lordo:
44.82 USD (44 814 pips)
Perdita lorda:
-38.11 USD (38 113 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (32.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.29 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
75.26%
Massimo carico di deposito:
10.75%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
5 (50.00%)
Short Trade:
5 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
11.21 USD
Perdita media:
-6.35 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-18.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.39 USD (3)
Crescita mensile:
3.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.39 USD
Massimale:
18.39 USD (10.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.39% (18.39 USD)
Per equità:
8.82% (17.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 6.7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.77 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +32.29 USD
Massima perdita consecutiva: -18.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.03 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 12:59
Share of trading days is too low
2025.10.01 12:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 11:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 11:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 11:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.01 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 11:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

