Sivakumar Paul Suyambu

STAR S8

Sivakumar Paul Suyambu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
Exness-MT5Real28
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
6 (46.15%)
Loss Trade:
7 (53.85%)
Best Trade:
31.71 USD
Worst Trade:
-30.99 USD
Profitto lordo:
43.50 USD (43 489 pips)
Perdita lorda:
-49.35 USD (49 332 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (8.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.71 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
94.98%
Massimo carico di deposito:
6.42%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
13 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.45 USD
Profitto medio:
7.25 USD
Perdita media:
-7.05 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.99 USD (1)
Crescita mensile:
-3.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.56 USD
Massimale:
37.56 USD (21.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.22% (37.56 USD)
Per equità:
17.23% (29.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -5.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.71 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.94 USD
Massima perdita consecutiva: -15.44 USD

Nessun dato

STAR S8
Non ci sono recensioni
2025.10.02 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 12:59
Share of trading days is too low
2025.10.01 12:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 11:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 11:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 11:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.01 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 11:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
STAR S8
50USD al mese
-3%
0
0
USD
171
USD
1
100%
13
46%
95%
0.88
-0.45
USD
21%
1:500
Copia

