SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / STAR S17
Sivakumar Paul Suyambu

STAR S17

Sivakumar Paul Suyambu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -44%
Exness-MT5Real6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
1 (10.00%)
Loss Trade:
9 (90.00%)
Best Trade:
5.76 USD
Worst Trade:
-15.49 USD
Profitto lordo:
5.76 USD (5 759 pips)
Perdita lorda:
-83.54 USD (83 551 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (5.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.76 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.99
Attività di trading:
99.38%
Massimo carico di deposito:
7.56%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
0.07
Profitto previsto:
-7.78 USD
Profitto medio:
5.76 USD
Perdita media:
-9.28 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-36.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.76 USD (4)
Crescita mensile:
-43.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.78 USD
Massimale:
77.78 USD (43.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.94% (77.78 USD)
Per equità:
10.37% (13.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -78K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.76 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +5.76 USD
Massima perdita consecutiva: -36.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

STAR S17
Non ci sono recensioni
2025.10.02 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 11:59
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.01 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 11:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
STAR S17
50USD al mese
-44%
0
0
USD
99
USD
1
100%
10
10%
99%
0.06
-7.78
USD
44%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.