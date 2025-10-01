- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
4 (25.00%)
Loss Trade:
12 (75.00%)
Best Trade:
6.75 USD
Worst Trade:
-1.71 USD
Profitto lordo:
7.09 USD (709 pips)
Perdita lorda:
-11.73 USD (1 011 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (7.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.09 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
47.50%
Massimo carico di deposito:
9.69%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
6 (37.50%)
Short Trade:
10 (62.50%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-0.29 USD
Profitto medio:
1.77 USD
Perdita media:
-0.98 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-11.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.73 USD (12)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.73 USD
Massimale:
11.73 USD (254.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.18% (11.73 USD)
Per equità:
5.92% (44.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|GBPUSD
|5
|USDCHF
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1
|GBPUSD
|-3
|USDCHF
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-124
|GBPUSD
|-149
|USDCHF
|-29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.75 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +7.09 USD
Massima perdita consecutiva: -11.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 84
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live
|0.69 × 1122
|
ICMarkets-Live07
|0.75 × 447
|
Tickmill-Live02
|0.78 × 1742
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 20
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|1.13 × 1002
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1175
|
ICMarkets-Live18
|1.29 × 45
|
ICMarkets-Live22
|1.33 × 39
|
Pepperstone-Demo01
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
ICMarketsSC-Live06
|1.35 × 873
|
LQD1-Live01
|1.45 × 453
|
Exness-Real3
|1.49 × 63
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-8%
0
0
USD
USD
758
USD
USD
1
0%
16
25%
47%
0.60
-0.29
USD
USD
9%
1:500