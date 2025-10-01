SegnaliSezioni
Pham Tien Dat

TRADING FOR LIVING

Pham Tien Dat
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -8%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
4 (25.00%)
Loss Trade:
12 (75.00%)
Best Trade:
6.75 USD
Worst Trade:
-1.71 USD
Profitto lordo:
7.09 USD (709 pips)
Perdita lorda:
-11.73 USD (1 011 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (7.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.09 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
47.50%
Massimo carico di deposito:
9.69%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
6 (37.50%)
Short Trade:
10 (62.50%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-0.29 USD
Profitto medio:
1.77 USD
Perdita media:
-0.98 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-11.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.73 USD (12)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.73 USD
Massimale:
11.73 USD (254.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.18% (11.73 USD)
Per equità:
5.92% (44.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
GBPUSD 5
USDCHF 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1
GBPUSD -3
USDCHF 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -124
GBPUSD -149
USDCHF -29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.75 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +7.09 USD
Massima perdita consecutiva: -11.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
ICMarkets-Live17
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.55 × 84
EurotradeSA-Live01
0.60 × 5
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live
0.69 × 1122
ICMarkets-Live07
0.75 × 447
Tickmill-Live02
0.78 × 1742
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 20
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 3
ICMarkets-Live12
1.13 × 1002
ICMarketsSC-Live15
1.15 × 1175
ICMarkets-Live18
1.29 × 45
ICMarkets-Live22
1.33 × 39
Pepperstone-Demo01
1.33 × 3
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
ICMarketsSC-Live06
1.35 × 873
LQD1-Live01
1.45 × 453
Exness-Real3
1.49 × 63
61 più
Non ci sono recensioni
2025.10.02 05:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 04:49
Share of trading days is too low
2025.10.02 04:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 15:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 15:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 11:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.01 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 11:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.