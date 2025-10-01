SegnaliSezioni
Sivakumar Paul Suyambu

STAR S34

Sivakumar Paul Suyambu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -28%
Exness-MT5Real24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
1 (12.50%)
Loss Trade:
7 (87.50%)
Best Trade:
18.15 USD
Worst Trade:
-15.60 USD
Profitto lordo:
18.15 USD (18 146 pips)
Perdita lorda:
-68.46 USD (68 468 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (18.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.15 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.47
Attività di trading:
67.31%
Massimo carico di deposito:
14.00%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.95
Long Trade:
7 (87.50%)
Short Trade:
1 (12.50%)
Fattore di profitto:
0.27
Profitto previsto:
-6.29 USD
Profitto medio:
18.15 USD
Perdita media:
-9.78 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-52.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.86 USD (6)
Crescita mensile:
-28.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.86 USD
Massimale:
52.86 USD (29.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.86% (52.86 USD)
Per equità:
9.01% (12.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -50
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -50K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.15 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +18.15 USD
Massima perdita consecutiva: -52.86 USD

STAR S34
Non ci sono recensioni
2025.10.03 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 09:09
Share of trading days is too low
2025.10.02 09:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 11:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 11:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 11:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.01 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 11:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
STAR S34
50USD al mese
-28%
0
0
USD
127
USD
1
100%
8
12%
67%
0.26
-6.29
USD
30%
1:500
