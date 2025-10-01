SegnaliSezioni
Mayank Bharat Bhatt Bha Bhatt

Mayank Prop Account

Mayank Bharat Bhatt Bha Bhatt
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
7StreetCorporation-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
93
Profit Trade:
62 (66.66%)
Loss Trade:
31 (33.33%)
Best Trade:
25 588.00 USD
Worst Trade:
-10 184.00 USD
Profitto lordo:
278 034.11 USD (2 815 005 pips)
Perdita lorda:
-79 523.56 USD (598 897 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (99 696.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99 696.49 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.95%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
13 giorni
Fattore di recupero:
10.77
Long Trade:
53 (56.99%)
Short Trade:
40 (43.01%)
Fattore di profitto:
3.50
Profitto previsto:
2 134.52 USD
Profitto medio:
4 484.42 USD
Perdita media:
-2 565.28 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-18 429.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18 429.04 USD (5)
Crescita mensile:
1.58%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18 429.04 USD (2.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 24
NAS100 23
XAUUSD 21
GER40 10
GBPUSD 4
XAGUSD 4
UKOIL 4
USDJPY 2
GBPJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 65K
NAS100 75K
XAUUSD 27K
GER40 -17K
GBPUSD 24K
XAGUSD 20K
UKOIL 5.6K
USDJPY 84
GBPJPY -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 1M
NAS100 1.1M
XAUUSD 32K
GER40 65K
GBPUSD 3.6K
XAGUSD 1.3K
UKOIL 12K
USDJPY 242
GBPJPY -1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25 588.00 USD
Worst Trade: -10 184 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +99 696.49 USD
Massima perdita consecutiva: -18 429.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "7StreetCorporation-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

asda
Non ci sono recensioni
2025.10.01 10:59
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 10:59
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
