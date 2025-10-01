- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
60
Profit Trade:
47 (78.33%)
Loss Trade:
13 (21.67%)
Best Trade:
3.66 USD
Worst Trade:
-4.62 USD
Profitto lordo:
74.30 USD (2 476 pips)
Perdita lorda:
-26.38 USD (1 167 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (62.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.22 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
48.89%
Massimo carico di deposito:
34.76%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
2.93
Long Trade:
5 (8.33%)
Short Trade:
55 (91.67%)
Fattore di profitto:
2.82
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
1.58 USD
Perdita media:
-2.03 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-16.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.36 USD (8)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.36 USD (4.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.07% (16.36 USD)
Per equità:
12.33% (57.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.66 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +62.22 USD
Massima perdita consecutiva: -16.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
385
USD
USD
1
0%
60
78%
49%
2.81
0.80
USD
USD
12%
1:200