- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
260.00 USD
Worst Trade:
-158.00 USD
Profitto lordo:
1 072.00 USD (532 pips)
Perdita lorda:
-158.00 USD (79 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (556.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
556.00 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.88
Attività di trading:
8.94%
Massimo carico di deposito:
72.72%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
5.78
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
6.78
Profitto previsto:
101.56 USD
Profitto medio:
134.00 USD
Perdita media:
-158.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-158.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-158.00 USD (1)
Crescita mensile:
15.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
158.00 USD (2.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.41% (158.00 USD)
Per equità:
25.70% (1 644.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|914
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|453
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +260.00 USD
Worst Trade: -158 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +556.00 USD
Massima perdita consecutiva: -158.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ACYFX-Live
|0.00 × 8
|
USGFX-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live
|0.00 × 28
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 47
|
IMFCapital-Live
|0.06 × 33
|
ICMarkets-Live11
|0.20 × 239
|
ICMarkets-Live12
|0.39 × 33
|
FxPro.com-Real06
|0.61 × 9397
|
AUSForex-Live 2
|1.50 × 2
|
Ava-Real 5
|1.61 × 103
|
XMGlobal-Real 251
|1.66 × 1104
|
XMGlobal-Real 6
|2.63 × 8
|
Swissquote-Live6
|5.00 × 5
|
InfinoxCapital-Live05
|7.19 × 172
Non ci sono recensioni
