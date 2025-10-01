- Crescita
Trade:
15
Profit Trade:
14 (93.33%)
Loss Trade:
1 (6.67%)
Best Trade:
57.21 USD
Worst Trade:
-14.54 USD
Profitto lordo:
188.21 USD (31 360 pips)
Perdita lorda:
-21.47 USD (2 422 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (188.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
188.21 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.73
Attività di trading:
33.19%
Massimo carico di deposito:
26.44%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
10.84
Long Trade:
10 (66.67%)
Short Trade:
5 (33.33%)
Fattore di profitto:
8.77
Profitto previsto:
11.12 USD
Profitto medio:
13.44 USD
Perdita media:
-21.47 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-14.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.54 USD (1)
Crescita mensile:
42.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.38 USD
Massimale:
15.38 USD (3.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
27.92% (156.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|167
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|29K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +57.21 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +188.21 USD
Massima perdita consecutiva: -14.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
Exness-MT5Real8
|19.89 × 227
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Non ci sono recensioni
30USD al mese
42%
0
0
USD
USD
562
USD
USD
1
0%
15
93%
33%
8.76
11.12
USD
USD
28%
1:400