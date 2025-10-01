SegnaliSezioni
Ii Somantri

MoveonFX

Ii Somantri
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 12%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
891
Profit Trade:
670 (75.19%)
Loss Trade:
221 (24.80%)
Best Trade:
8.84 USD
Worst Trade:
-7.49 USD
Profitto lordo:
369.72 USD (39 939 pips)
Perdita lorda:
-170.83 USD (12 806 pips)
Vincite massime consecutive:
74 (26.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.31 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
25.19%
Massimo carico di deposito:
32.13%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
891
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
3.53
Long Trade:
267 (29.97%)
Short Trade:
624 (70.03%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
0.55 USD
Perdita media:
-0.77 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-11.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.08 USD (16)
Crescita mensile:
12.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.24 USD
Massimale:
56.33 USD (3.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.38% (55.89 USD)
Per equità:
28.28% (466.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDe 833
EURJPYe 58
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDe 197
EURJPYe 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDe 26K
EURJPYe 956
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.84 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +26.61 USD
Massima perdita consecutiva: -11.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

i want to share trading signals here that will be profitable for bith you and me,

just follow me , friends, and get access to reliable and profitable trading signals.

lets grow our success together

Non ci sono recensioni
2025.10.01 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 08:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
