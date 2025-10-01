- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
891
Profit Trade:
670 (75.19%)
Loss Trade:
221 (24.80%)
Best Trade:
8.84 USD
Worst Trade:
-7.49 USD
Profitto lordo:
369.72 USD (39 939 pips)
Perdita lorda:
-170.83 USD (12 806 pips)
Vincite massime consecutive:
74 (26.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.31 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
25.19%
Massimo carico di deposito:
32.13%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
891
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
3.53
Long Trade:
267 (29.97%)
Short Trade:
624 (70.03%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
0.55 USD
Perdita media:
-0.77 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-11.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.08 USD (16)
Crescita mensile:
12.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.24 USD
Massimale:
56.33 USD (3.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.38% (55.89 USD)
Per equità:
28.28% (466.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|833
|EURJPYe
|58
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDe
|197
|EURJPYe
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDe
|26K
|EURJPYe
|956
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.84 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +26.61 USD
Massima perdita consecutiva: -11.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
i want to share trading signals here that will be profitable for bith you and me,
just follow me , friends, and get access to reliable and profitable trading signals.
lets grow our success together
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
12%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
1
0%
891
75%
25%
2.16
0.22
USD
USD
28%
1:500