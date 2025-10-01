- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
1 875.00 USD
Worst Trade:
-1 124.00 USD
Profitto lordo:
9 843.00 USD (9 838 pips)
Perdita lorda:
-1 124.00 USD (1 123 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4 789.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 054.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.76
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
8.76
Profitto previsto:
1 089.88 USD
Profitto medio:
1 406.14 USD
Perdita media:
-1 124.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1 124.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 124.00 USD (1)
Crescita mensile:
8.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 124.00 USD (1.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 875.00 USD
Worst Trade: -1 124 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 789.00 USD
Massima perdita consecutiva: -1 124.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JewelMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
