- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
12.63 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
45.53 USD (23 076 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (45.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.53 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.61%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
28.28
Long Trade:
1 (12.50%)
Short Trade:
7 (87.50%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.69 USD
Profitto medio:
5.69 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.56%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.61 USD
Massimale:
1.61 USD (0.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.84% (19.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US100
|7
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US100
|36
|XAUUSD
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US100
|23K
|XAUUSD
|500
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.63 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +45.53 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 17
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
