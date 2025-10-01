SegnaliSezioni
Thyda Saing

PowerX

Thyda Saing
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
9 (39.13%)
Loss Trade:
14 (60.87%)
Best Trade:
29.28 USD
Worst Trade:
-11.90 USD
Profitto lordo:
65.64 USD (2 815 pips)
Perdita lorda:
-83.50 USD (4 910 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (58.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.16 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
1 (4.35%)
Short Trade:
22 (95.65%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-0.78 USD
Profitto medio:
7.29 USD
Perdita media:
-5.96 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-48.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.04 USD (9)
Crescita mensile:
-3.57%
Algo trading:
56%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.86 USD
Massimale:
59.00 USD (10.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.28 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +58.16 USD
Massima perdita consecutiva: -48.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8219
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
9.50 × 2
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 più
PowerX is focus on Gold, Currency, Crypto.
Non ci sono recensioni
2025.10.01 07:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 07:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
