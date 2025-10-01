- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
9 (39.13%)
Loss Trade:
14 (60.87%)
Best Trade:
29.28 USD
Worst Trade:
-11.90 USD
Profitto lordo:
65.64 USD (2 815 pips)
Perdita lorda:
-83.50 USD (4 910 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (58.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.16 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
1 (4.35%)
Short Trade:
22 (95.65%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-0.78 USD
Profitto medio:
7.29 USD
Perdita media:
-5.96 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-48.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.04 USD (9)
Crescita mensile:
-3.57%
Algo trading:
56%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.86 USD
Massimale:
59.00 USD (10.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.28 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +58.16 USD
Massima perdita consecutiva: -48.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8219
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Coinexx-Live
|9.50 × 2
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
PowerX is focus on Gold, Currency, Crypto.
