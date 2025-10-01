- Crescita
Trade:
17
Profit Trade:
15 (88.23%)
Loss Trade:
2 (11.76%)
Best Trade:
7.21 USD
Worst Trade:
-6.50 USD
Profitto lordo:
34.98 USD (31 348 pips)
Perdita lorda:
-12.00 USD (12 000 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (34.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.98 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
60.38%
Massimo carico di deposito:
75.47%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
1.92
Long Trade:
4 (23.53%)
Short Trade:
13 (76.47%)
Fattore di profitto:
2.92
Profitto previsto:
1.35 USD
Profitto medio:
2.33 USD
Perdita media:
-6.00 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.00 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.00 USD (2.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.24% (12.00 USD)
Per equità:
1.92% (10.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|23
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.21 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +34.98 USD
Massima perdita consecutiva: -12.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
529
USD
USD
1
0%
17
88%
60%
2.91
1.35
USD
USD
2%
1:50