Trade:
288
Profit Trade:
286 (99.30%)
Loss Trade:
2 (0.69%)
Best Trade:
8 610.00 USD
Worst Trade:
-333.55 USD
Profitto lordo:
237 941.28 USD (15 822 990 pips)
Perdita lorda:
-454.58 USD (166 967 pips)
Vincite massime consecutive:
266 (209 791.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
209 791.43 USD (266)
Indice di Sharpe:
0.85
Attività di trading:
93.54%
Massimo carico di deposito:
2.06%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
712.00
Long Trade:
107 (37.15%)
Short Trade:
181 (62.85%)
Fattore di profitto:
523.43
Profitto previsto:
824.61 USD
Profitto medio:
831.96 USD
Perdita media:
-227.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-333.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-333.55 USD (1)
Crescita mensile:
52.86%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
333.55 USD (1.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.04% (786.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|GBPUSD
|53
|BTCUSD
|49
|EURUSD
|27
|USDJPY
|27
|USDCHF
|21
|XAGUSD
|7
|USDCAD
|4
|NAS100
|4
|AUDUSD
|2
|SP500
|2
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|83K
|GBPUSD
|27K
|BTCUSD
|75K
|EURUSD
|13K
|USDJPY
|18K
|USDCHF
|9.7K
|XAGUSD
|5.7K
|USDCAD
|1.5K
|NAS100
|784
|AUDUSD
|494
|SP500
|1.9K
|EURJPY
|205
|GBPJPY
|347
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.5M
|GBPUSD
|41K
|BTCUSD
|14M
|EURUSD
|18K
|USDJPY
|54K
|USDCHF
|11K
|XAGUSD
|3.3K
|USDCAD
|4.4K
|NAS100
|39K
|AUDUSD
|720
|SP500
|6.2K
|EURJPY
|975
|GBPJPY
|1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Best Trade: +8 610.00 USD
Worst Trade: -334 USD
Vincite massime consecutive: 266
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +209 791.43 USD
Massima perdita consecutiva: -333.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
