Dzmitry Harelchyk

DiamondTrade

Dzmitry Harelchyk
0 recensioni
Affidabilità
160 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
0%
PUPrime-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
288
Profit Trade:
286 (99.30%)
Loss Trade:
2 (0.69%)
Best Trade:
8 610.00 USD
Worst Trade:
-333.55 USD
Profitto lordo:
237 941.28 USD (15 822 990 pips)
Perdita lorda:
-454.58 USD (166 967 pips)
Vincite massime consecutive:
266 (209 791.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
209 791.43 USD (266)
Indice di Sharpe:
0.85
Attività di trading:
93.54%
Massimo carico di deposito:
2.06%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
712.00
Long Trade:
107 (37.15%)
Short Trade:
181 (62.85%)
Fattore di profitto:
523.43
Profitto previsto:
824.61 USD
Profitto medio:
831.96 USD
Perdita media:
-227.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-333.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-333.55 USD (1)
Crescita mensile:
52.86%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
333.55 USD (1.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.04% (786.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 90
GBPUSD 53
BTCUSD 49
EURUSD 27
USDJPY 27
USDCHF 21
XAGUSD 7
USDCAD 4
NAS100 4
AUDUSD 2
SP500 2
EURJPY 1
GBPJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 83K
GBPUSD 27K
BTCUSD 75K
EURUSD 13K
USDJPY 18K
USDCHF 9.7K
XAGUSD 5.7K
USDCAD 1.5K
NAS100 784
AUDUSD 494
SP500 1.9K
EURJPY 205
GBPJPY 347
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.5M
GBPUSD 41K
BTCUSD 14M
EURUSD 18K
USDJPY 54K
USDCHF 11K
XAGUSD 3.3K
USDCAD 4.4K
NAS100 39K
AUDUSD 720
SP500 6.2K
EURJPY 975
GBPJPY 1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 610.00 USD
Worst Trade: -334 USD
Vincite massime consecutive: 266
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +209 791.43 USD
Massima perdita consecutiva: -333.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MEXAtlantic-Real-2
11.81 × 2252
Non ci sono recensioni
2025.10.01 07:13
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.