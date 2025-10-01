- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
173
Profit Trade:
125 (72.25%)
Loss Trade:
48 (27.75%)
Best Trade:
118.80 USD
Worst Trade:
-236.20 USD
Profitto lordo:
3 995.96 USD (56 363 pips)
Perdita lorda:
-3 422.15 USD (54 507 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (1 221.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 221.00 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
99 (57.23%)
Short Trade:
74 (42.77%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
3.32 USD
Profitto medio:
31.97 USD
Perdita media:
-71.29 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-454.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-456.61 USD (2)
Crescita mensile:
40.33%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
359.01 USD
Massimale:
896.61 USD (42.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|173
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|574
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +118.80 USD
Worst Trade: -236 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 221.00 USD
Massima perdita consecutiva: -454.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
gbptech
Non ci sono recensioni