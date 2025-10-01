- Crescita
Trade:
23
Profit Trade:
17 (73.91%)
Loss Trade:
6 (26.09%)
Best Trade:
24.08 USD
Worst Trade:
-30.53 USD
Profitto lordo:
117.43 USD (9 413 pips)
Perdita lorda:
-85.14 USD (8 258 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (34.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.38 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
10.00%
Massimo carico di deposito:
12.74%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
0.56
Long Trade:
19 (82.61%)
Short Trade:
4 (17.39%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
1.40 USD
Profitto medio:
6.91 USD
Perdita media:
-14.19 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-57.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.32 USD (2)
Crescita mensile:
2.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
57.32 USD (5.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.74% (57.32 USD)
Per equità:
11.23% (229.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +24.08 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +34.38 USD
Massima perdita consecutiva: -57.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Maintain a monthly net value of $2,000, and the funds for copy trading should not be less than $1,000.
If your trading costs are low, your monthly profits can increase by 2%-4%.
For orders that require reducing positions, I will place them separately.
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
0%
23
73%
10%
1.37
1.40
USD
USD
11%
1:400