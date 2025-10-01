- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
40.75 USD
Worst Trade:
-11.54 USD
Profitto lordo:
116.35 USD (21 675 pips)
Perdita lorda:
-22.14 USD (1 567 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (37.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.75 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
81.90%
Massimo carico di deposito:
3.38%
Ultimo trade:
55 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
8.16
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
5.26
Profitto previsto:
10.47 USD
Profitto medio:
19.39 USD
Perdita media:
-7.38 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.54 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.54 USD (3.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.65% (11.54 USD)
Per equità:
0.29% (0.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NQ100.R
|8
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NQ100.R
|106
|XAUUSD
|-12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NQ100.R
|21K
|XAUUSD
|-567
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.75 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +37.75 USD
Massima perdita consecutiva: -11.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Non ci sono recensioni
