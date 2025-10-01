- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
9.07 USD
Worst Trade:
-5.39 USD
Profitto lordo:
22.35 USD (4 810 pips)
Perdita lorda:
-7.22 USD (892 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (22.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.35 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
82.54%
Massimo carico di deposito:
33.90%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.10
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
3.10
Profitto previsto:
1.68 USD
Profitto medio:
4.47 USD
Perdita media:
-1.81 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-7.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.12 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.22 USD
Massimale:
7.22 USD (7.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.00% (7.19 USD)
Per equità:
3.31% (3.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|4
|EURUSD
|3
|.USTECHCash
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.DE40Cash
|2
|EURUSD
|6
|.USTECHCash
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.DE40Cash
|-109
|EURUSD
|643
|.USTECHCash
|3.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.07 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +22.35 USD
Massima perdita consecutiva: -7.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2772
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
