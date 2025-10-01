SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Antimatters
Gor Gevorgian

Antimatters

Gor Gevorgian
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 15%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
9.07 USD
Worst Trade:
-5.39 USD
Profitto lordo:
22.35 USD (4 810 pips)
Perdita lorda:
-7.22 USD (892 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (22.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.35 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
82.54%
Massimo carico di deposito:
33.90%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.10
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
3.10
Profitto previsto:
1.68 USD
Profitto medio:
4.47 USD
Perdita media:
-1.81 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-7.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.12 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.22 USD
Massimale:
7.22 USD (7.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.00% (7.19 USD)
Per equità:
3.31% (3.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.DE40Cash 4
EURUSD 3
.USTECHCash 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.DE40Cash 2
EURUSD 6
.USTECHCash 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.DE40Cash -109
EURUSD 643
.USTECHCash 3.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.07 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +22.35 USD
Massima perdita consecutiva: -7.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2772
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
36 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.01 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 07:13
Share of trading days is too low
2025.10.01 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 05:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 05:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 05:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.01 05:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 05:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Antimatters
30USD al mese
15%
0
0
USD
118
USD
1
0%
9
55%
83%
3.09
1.68
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.