SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HFT Master Pro
Jaideep Bhattacharjee

HFT Master Pro

Jaideep Bhattacharjee
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Exness-Real16
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
519
Profit Trade:
390 (75.14%)
Loss Trade:
129 (24.86%)
Best Trade:
42.59 USD
Worst Trade:
-123.55 USD
Profitto lordo:
282.32 USD (147 235 pips)
Perdita lorda:
-273.58 USD (130 414 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (3.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.82 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
34.79%
Massimo carico di deposito:
5.45%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
520
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
516 (99.42%)
Short Trade:
3 (0.58%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
0.72 USD
Perdita media:
-2.12 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-28.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-127.54 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
110.36 USD
Massimale:
157.18 USD (15.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.01% (157.18 USD)
Per equità:
1.57% (15.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 512
AUDCAD 1
AUDNZD 1
GBPJPY 1
NZDJPY 1
CADJPY 1
EURCAD 1
EURCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 89
AUDCAD 1
AUDNZD 43
GBPJPY 2
NZDJPY 1
CADJPY 0
EURCAD -3
EURCHF -124
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 17K
AUDCAD 92
AUDNZD 146
GBPJPY 115
NZDJPY 81
CADJPY 16
EURCAD -221
EURCHF -197
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.59 USD
Worst Trade: -124 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3.10 USD
Massima perdita consecutiva: -28.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 5
Exness-Real21
0.00 × 7
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.15 × 13
Ava-Real 6
0.67 × 3
Exness-Real29
1.16 × 637
Exness-Real4
1.75 × 20
BlackBullMarkets-Live
2.33 × 3
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real16
2.70 × 274
Exness-Real
4.00 × 10
Pepperstone-Edge05
5.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 118
9.00 × 5
Exness-Real33
10.59 × 54
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real9
12.14 × 28
VTMarkets-Live 3
12.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
OctaFX-Real10
18.00 × 2
Alpari-Pro.ECN2
18.00 × 3
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

HFT Gold scalping


Non ci sono recensioni
2025.10.01 04:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HFT Master Pro
30USD al mese
1%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
519
75%
35%
1.03
0.02
USD
15%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.