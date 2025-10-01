- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
519
Profit Trade:
390 (75.14%)
Loss Trade:
129 (24.86%)
Best Trade:
42.59 USD
Worst Trade:
-123.55 USD
Profitto lordo:
282.32 USD (147 235 pips)
Perdita lorda:
-273.58 USD (130 414 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (3.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.82 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
34.79%
Massimo carico di deposito:
5.45%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
520
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
516 (99.42%)
Short Trade:
3 (0.58%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
0.72 USD
Perdita media:
-2.12 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-28.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-127.54 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
110.36 USD
Massimale:
157.18 USD (15.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.01% (157.18 USD)
Per equità:
1.57% (15.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|512
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|GBPJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURCAD
|1
|EURCHF
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|89
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|43
|GBPJPY
|2
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|0
|EURCAD
|-3
|EURCHF
|-124
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|17K
|AUDCAD
|92
|AUDNZD
|146
|GBPJPY
|115
|NZDJPY
|81
|CADJPY
|16
|EURCAD
|-221
|EURCHF
|-197
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.59 USD
Worst Trade: -124 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3.10 USD
Massima perdita consecutiva: -28.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 5
|
Exness-Real21
|0.00 × 7
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.15 × 13
|
Ava-Real 6
|0.67 × 3
|
Exness-Real29
|1.16 × 637
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
BlackBullMarkets-Live
|2.33 × 3
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real16
|2.70 × 274
|
Exness-Real
|4.00 × 10
|
Pepperstone-Edge05
|5.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|9.00 × 5
|
Exness-Real33
|10.59 × 54
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real9
|12.14 × 28
|
VTMarkets-Live 3
|12.22 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN2
|18.00 × 3
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
HFT Gold scalping
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
519
75%
35%
1.03
0.02
USD
USD
15%
1:500