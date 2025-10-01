SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ANT SCALP
Mahlil Abral

ANT SCALP

Mahlil Abral
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Headway-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
8 (61.53%)
Loss Trade:
5 (38.46%)
Best Trade:
1.94 USD
Worst Trade:
-2.45 USD
Profitto lordo:
9.41 USD (1 077 pips)
Perdita lorda:
-5.64 USD (658 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (2.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.63 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
98.16%
Massimo carico di deposito:
24.88%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
6 (46.15%)
Short Trade:
7 (53.85%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
1.18 USD
Perdita media:
-1.13 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.45 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.45 USD
Massimale:
2.45 USD (2.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.09% (2.14 USD)
Per equità:
16.07% (16.47 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 7
USDJPY 2
AUDUSD 2
GBPUSD 1
EURJPY 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3
USDJPY -1
AUDUSD 0
GBPUSD 1
EURJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 287
USDJPY -130
AUDUSD -17
GBPUSD 75
EURJPY 204
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.94 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.63 USD
Massima perdita consecutiva: -2.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 85
FusionMarkets-Live
0.00 × 31
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 81
RoboForex-ECN
0.00 × 5
ExnessKE-MT5Real10
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.01 × 89
Exness-MT5Real5
0.54 × 97
AdmiralMarkets-Live
0.64 × 78
Exness-MT5Real15
0.69 × 35
OctaFX-Real2
0.80 × 51
Ava-Real 1-MT5
0.85 × 20
ICMarketsSC-MT5-2
1.10 × 348
Tickmill-Live
1.28 × 71
Exness-MT5Real8
1.40 × 25
FBSTradestone-Real
1.53 × 36
Alpari-MT5
1.58 × 19
FPMarketsLLC-Live
1.75 × 16
6 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.01 09:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 05:04
Share of trading days is too low
2025.10.01 05:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 04:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 04:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 04:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.01 04:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 04:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ANT SCALP
30USD al mese
4%
0
0
USD
105
USD
1
0%
13
61%
98%
1.66
0.29
USD
16%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.