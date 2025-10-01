- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
8 (61.53%)
Loss Trade:
5 (38.46%)
Best Trade:
1.94 USD
Worst Trade:
-2.45 USD
Profitto lordo:
9.41 USD (1 077 pips)
Perdita lorda:
-5.64 USD (658 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (2.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.63 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
98.16%
Massimo carico di deposito:
24.88%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
6 (46.15%)
Short Trade:
7 (53.85%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
1.18 USD
Perdita media:
-1.13 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.45 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.45 USD
Massimale:
2.45 USD (2.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.09% (2.14 USD)
Per equità:
16.07% (16.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|1
|EURJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3
|USDJPY
|-1
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|1
|EURJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|287
|USDJPY
|-130
|AUDUSD
|-17
|GBPUSD
|75
|EURJPY
|204
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.94 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.63 USD
Massima perdita consecutiva: -2.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 85
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 31
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 81
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 5
|
ExnessKE-MT5Real10
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.01 × 89
|
Exness-MT5Real5
|0.54 × 97
|
AdmiralMarkets-Live
|0.64 × 78
|
Exness-MT5Real15
|0.69 × 35
|
OctaFX-Real2
|0.80 × 51
|
Ava-Real 1-MT5
|0.85 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.10 × 348
|
Tickmill-Live
|1.28 × 71
|
Exness-MT5Real8
|1.40 × 25
|
FBSTradestone-Real
|1.53 × 36
|
Alpari-MT5
|1.58 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.75 × 16
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
105
USD
USD
1
0%
13
61%
98%
1.66
0.29
USD
USD
16%
1:500