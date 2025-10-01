- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
5 (50.00%)
Loss Trade:
5 (50.00%)
Best Trade:
4.44 USD
Worst Trade:
-9.69 USD
Profitto lordo:
5.88 USD (411 pips)
Perdita lorda:
-25.45 USD (105 915 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.44 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
105.36%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.77
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.23
Profitto previsto:
-1.96 USD
Profitto medio:
1.18 USD
Perdita media:
-5.09 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-25.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.45 USD (5)
Crescita mensile:
-19.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.01 USD
Massimale:
25.45 USD (25.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.09% (25.45 USD)
Per equità:
29.31% (29.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4
|EURCAD
|2
|CADCHF
|2
|BTCUSD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-6
|EURCAD
|1
|CADCHF
|0
|BTCUSD
|-15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-280
|EURCAD
|177
|CADCHF
|12
|BTCUSD
|-105K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.44 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1.44 USD
Massima perdita consecutiva: -25.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 29
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 6
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
497 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-20%
0
0
USD
USD
80
USD
USD
1
0%
10
50%
100%
0.23
-1.96
USD
USD
29%
1:200