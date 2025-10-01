SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MINDFUL x FX2TRADEv
Tanapisit Tepawarapruek

MINDFUL x FX2TRADEv

Tanapisit Tepawarapruek
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -20%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
5 (50.00%)
Loss Trade:
5 (50.00%)
Best Trade:
4.44 USD
Worst Trade:
-9.69 USD
Profitto lordo:
5.88 USD (411 pips)
Perdita lorda:
-25.45 USD (105 915 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.44 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
105.36%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.77
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.23
Profitto previsto:
-1.96 USD
Profitto medio:
1.18 USD
Perdita media:
-5.09 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-25.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.45 USD (5)
Crescita mensile:
-19.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.01 USD
Massimale:
25.45 USD (25.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.09% (25.45 USD)
Per equità:
29.31% (29.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 4
EURCAD 2
CADCHF 2
BTCUSD 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -6
EURCAD 1
CADCHF 0
BTCUSD -15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -280
EURCAD 177
CADCHF 12
BTCUSD -105K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.44 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1.44 USD
Massima perdita consecutiva: -25.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Axi-US12-Live
0.00 × 1
Exness-Real20
0.00 × 17
VantageInternational-Live 4
0.00 × 29
IMMFX-Real
0.00 × 3
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 6
Axi-US02-Live
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 19
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
NgelPartners-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 27
ICTrading-Live29
0.00 × 21
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
EarnBroker-Server
0.00 × 1
497 più
Non ci sono recensioni
2025.10.01 10:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 02:55
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.01 02:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 02:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.