- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
6 (54.54%)
Loss Trade:
5 (45.45%)
Best Trade:
31.94 USD
Worst Trade:
-27.38 USD
Profitto lordo:
135.50 USD (6 771 pips)
Perdita lorda:
-46.66 USD (2 325 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (88.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.88 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.21
Long Trade:
7 (63.64%)
Short Trade:
4 (36.36%)
Fattore di profitto:
2.90
Profitto previsto:
8.08 USD
Profitto medio:
22.58 USD
Perdita media:
-9.33 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-27.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.38 USD (1)
Crescita mensile:
16.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.66 USD
Massimale:
27.66 USD (5.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|89
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.94 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +88.88 USD
Massima perdita consecutiva: -27.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.20 × 5
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 7
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|2.73 × 415
|
RoboForex-ECN
|2.93 × 481
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.11 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
RoboForex-Pro
|4.39 × 72
|
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
VantageInternational-Live 4
|4.98 × 46
|
FBS-Real
|5.00 × 16
|
Exness-MT5Real11
|5.06 × 372
|
OxSecurities-Live
|5.36 × 115
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.44 × 976
|
FPMarketsLLC-Live
|5.50 × 8
|
Exness-MT5Real3
|5.65 × 246
|
PXBTTrading-1
|5.78 × 123
