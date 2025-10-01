- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
254
Profit Trade:
178 (70.07%)
Loss Trade:
76 (29.92%)
Best Trade:
262.20 USD
Worst Trade:
-171.12 USD
Profitto lordo:
3 177.00 USD (36 016 pips)
Perdita lorda:
-2 740.92 USD (37 337 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (441.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
518.91 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
83.01%
Massimo carico di deposito:
5.39%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
275
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
0.30
Long Trade:
203 (79.92%)
Short Trade:
51 (20.08%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
1.72 USD
Profitto medio:
17.85 USD
Perdita media:
-36.06 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-1 448.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 448.19 USD (20)
Crescita mensile:
1.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
572.04 USD
Massimale:
1 448.19 USD (4.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.50% (1 448.19 USD)
Per equità:
2.33% (962.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|254
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|436
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +262.20 USD
Worst Trade: -171 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +441.90 USD
Massima perdita consecutiva: -1 448.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CPTMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|2.08 × 12
|
ICTrading-Live29
|3.00 × 1
|
xChief-Demo
|5.27 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|5.29 × 7
|
TitanFX-06
|6.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|8.00 × 1
|
Darwinex-Live
|8.00 × 3
|
CPTMarkets-Intl
|8.67 × 12
|
Pepperstone-Edge12
|9.50 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|14.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|14.36 × 14
|
Exness-Real33
|15.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|15.20 × 35
|
Capital.com-Real
|19.00 × 1
|
Ava-Real 4
|19.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|19.29 × 214
|
Tradeview-Markets Live 2
|21.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live
|23.50 × 4
|
Axi-US09-Live
|24.68 × 88
|
ICMarketsSC-Live16
|28.64 × 75
罗老师策略中心 VX:394384420
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
2%
0
0
USD
USD
41K
USD
USD
1
0%
254
70%
83%
1.15
1.72
USD
USD
4%
1:400