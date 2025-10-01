- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.50 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
10.32 USD (1 129 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (10.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.32 USD (8)
Indice di Sharpe:
5.69
Attività di trading:
96.31%
Massimo carico di deposito:
101.24%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (25.00%)
Short Trade:
6 (75.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.29 USD
Profitto medio:
1.29 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
36.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
35.57% (12.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|6
|EURJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|8
|EURJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|829
|EURJPY
|300
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +10.32 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 14
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.96 × 98
|
FBS-Real-9
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|1.00 × 2
|
OctaFX-Real10
|1.14 × 894
|
OctaFX-Real8
|1.16 × 902
|
OctaFX-Real9
|1.20 × 809
|
OctaFX-Real2
|1.21 × 336
|
LiteFinance-Cent2.com
|8.00 × 2
|
FBS-Real-7
|9.50 × 2
|
Weltrade-Live
|11.00 × 3
|
RoboForex-Pro-3
|14.00 × 1
|
GoDo-Live
|21.50 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
37%
0
0
USD
USD
38
USD
USD
2
0%
8
100%
96%
n/a
1.29
USD
USD
36%
1:100