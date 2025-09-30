SegnaliSezioni
Ivaylo Melkov

MaximusS

Ivaylo Melkov
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
BenchMark-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
1 (12.50%)
Loss Trade:
7 (87.50%)
Best Trade:
11.32 EUR
Worst Trade:
-9.61 EUR
Profitto lordo:
11.32 EUR (6 559 pips)
Perdita lorda:
-30.09 EUR (13 151 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (11.32 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
11.32 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-0.39
Attività di trading:
0.05%
Massimo carico di deposito:
21.61%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
-0.71
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.38
Profitto previsto:
-2.35 EUR
Profitto medio:
11.32 EUR
Perdita media:
-4.30 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-26.28 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-26.28 EUR (6)
Crescita mensile:
-0.63%
Algo trading:
37%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.77 EUR
Massimale:
26.28 EUR (0.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.78% (23.56 EUR)
Per equità:
0.27% (8.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 -21
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 -6.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.32 EUR
Worst Trade: -10 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +11.32 EUR
Massima perdita consecutiva: -26.28 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BenchMark-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.20 17:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 16:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 16:19
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 20:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 19:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 17:43
Share of trading days is too low
2025.11.10 17:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 17:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 17:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 15:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 15:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 22:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.30 22:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 22:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
