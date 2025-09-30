- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
21 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
15.10 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
98.46 USD (97 528 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
21 (98.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.46 USD (21)
Indice di Sharpe:
1.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.35%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
14 (66.67%)
Short Trade:
7 (33.33%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
4.69 USD
Profitto medio:
4.69 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
8.45% (362.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|5
|ETHUSD
|4
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|3
|USDJPY
|2
|EURGBP
|2
|XAGUSD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|17
|ETHUSD
|15
|XAUUSD
|19
|EURUSD
|13
|USDJPY
|3
|EURGBP
|15
|XAGUSD
|15
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|84K
|ETHUSD
|3.3K
|XAUUSD
|9.2K
|EURUSD
|269
|USDJPY
|402
|EURGBP
|141
|XAGUSD
|301
|USDCHF
|113
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.10 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +98.46 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
Estrategia Diversificada recomendable mínimo $5,000 Rentabilidad Diaria de 4%
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
2%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
1
100%
21
100%
100%
n/a
4.69
USD
USD
8%
1:200